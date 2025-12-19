GAM Aktie
WKN DE: A0YBKX / ISIN: CH0102659627
|GAM-Anlage im Blick
|
19.12.2025 10:03:56
SPI-Titel GAM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GAM von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der GAM-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die GAM-Anteile bei 0,06 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 16 260,163 GAM-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 186,99 CHF, da sich der Wert eines GAM-Anteils am 18.12.2025 auf 0,13 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 118,70 Prozent.
Der GAM-Wert an der Börse wurde auf 145,62 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GAM AGmehr Nachrichten
|
19.12.25
|Optimismus in Zürich: SPI beendet den Freitagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
19.12.25
|Schwacher Handel in Zürich: SPI gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
19.12.25
|Börse Zürich: So steht der SPI mittags (finanzen.at)
|
19.12.25
|SPI-Titel GAM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GAM von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
19.12.25
|Pluszeichen in Zürich: SPI beginnt Freitagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
18.12.25
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
17.12.25
|Minuszeichen in Zürich: SPI am Mittwochnachmittag in Rot (finanzen.at)
|
17.12.25
|Schwacher Handel: SPI am Mittag in Rot (finanzen.at)