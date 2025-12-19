GAM Aktie

WKN DE: A0YBKX / ISIN: CH0102659627

GAM-Anlage im Blick 19.12.2025 10:03:56

SPI-Titel GAM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GAM von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in GAM-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der GAM-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die GAM-Anteile bei 0,06 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 16 260,163 GAM-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 186,99 CHF, da sich der Wert eines GAM-Anteils am 18.12.2025 auf 0,13 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 118,70 Prozent.

Der GAM-Wert an der Börse wurde auf 145,62 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

