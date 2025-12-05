SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HIAG Immobilien-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in HIAG Immobilien-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die HIAG Immobilien-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die HIAG Immobilien-Anteile bei 83,80 CHF. Bei einem HIAG Immobilien-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 119,332 HIAG Immobilien-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 532,22 CHF, da sich der Wert einer HIAG Immobilien-Aktie am 04.12.2025 auf 113,40 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +35,32 Prozent.

Der HIAG Immobilien-Wert an der Börse wurde auf 1,15 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at