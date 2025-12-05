HIAG Immobilien Aktie
WKN DE: A113S6 / ISIN: CH0239518779
|Langfristige Anlage
|
05.12.2025 10:03:38
SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HIAG Immobilien-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Die HIAG Immobilien-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die HIAG Immobilien-Anteile bei 83,80 CHF. Bei einem HIAG Immobilien-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 119,332 HIAG Immobilien-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 532,22 CHF, da sich der Wert einer HIAG Immobilien-Aktie am 04.12.2025 auf 113,40 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +35,32 Prozent.
Der HIAG Immobilien-Wert an der Börse wurde auf 1,15 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HIAG Immobilien AGmehr Nachrichten
|
05.12.25
|SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HIAG Immobilien-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
02.12.25
|Veränderung im Verwaltungsrat (EQS Group)
|
02.12.25
|Change in the Board of Directors (EQS Group)
|
28.11.25
|SPI-Wert HIAG Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in HIAG Immobilien von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
21.11.25
|SPI-Papier HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HIAG Immobilien von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
14.11.25
|SPI-Papier HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HIAG Immobilien von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
07.11.25
|SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HIAG Immobilien von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
31.10.25
|SPI-Wert HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HIAG Immobilien-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu HIAG Immobilien AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|HIAG Immobilien AG
|112,20
|-1,06%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.