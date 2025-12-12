HIAG Immobilien Aktie
SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in HIAG Immobilien von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die HIAG Immobilien-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die HIAG Immobilien-Aktie an diesem Tag 80,20 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die HIAG Immobilien-Aktie investiert hat, hat nun 1,247 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 11.12.2025 auf 111,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 138,40 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 38,40 Prozent gesteigert.
HIAG Immobilien war somit zuletzt am Markt 1,14 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
