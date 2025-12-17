SPI-Wert Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Highlight Event and Entertainment von vor einem Jahr angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Highlight Event and Entertainment-Aktie Investoren gebracht.

Am 17.12.2024 wurde das Highlight Event and Entertainment-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 7,35 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Highlight Event and Entertainment-Aktie investierten, hätten nun 13,605 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.12.2025 auf 7,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 97,96 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 2,04 Prozent abgenommen.

Am Markt war Highlight Event and Entertainment jüngst 98,40 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at