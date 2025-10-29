Highlight Event and Entertainment Aktie
SPI-Titel Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Highlight Event and Entertainment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde die Highlight Event and Entertainment-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Highlight Event and Entertainment-Papier letztlich bei 22,96 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Highlight Event and Entertainment-Aktie investierten, hätten nun 435,606 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 7,90 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 441,29 CHF wert. Damit wäre die Investition 65,59 Prozent weniger wert.
Highlight Event and Entertainment war somit zuletzt am Markt 102,34 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
