Idorsia Aktie
WKN DE: A2DTEB / ISIN: CH0363463438
|Langfristige Performance
|
16.12.2025 10:03:58
SPI-Titel Idorsia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Idorsia von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Idorsia-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Idorsia-Aktie bei 1,38 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Idorsia-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 725,689 Idorsia-Aktien. Die gehaltenen Idorsia-Papiere wären am 15.12.2025 2 924,53 CHF wert, da der Schlussstand 4,03 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 192,45 Prozent angezogen.
Alle Idorsia-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,02 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Idorsia Pharmaceuticals Ltd
Nachrichten zu Idorsia AGmehr Nachrichten
|
11.12.25
|Handel in Zürich: SPI legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
10.12.25
|Minuszeichen in Zürich: SPI zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
10.12.25
|Handel in Zürich: SPI in Rot (finanzen.at)
|
10.12.25
|Mittwochshandel in Zürich: SPI verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
10.12.25
|Mittwochshandel in Zürich: SPI präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
08.12.25