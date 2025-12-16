Idorsia Aktie

Langfristige Performance 16.12.2025 10:03:58

SPI-Titel Idorsia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Idorsia von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Idorsia-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Idorsia-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Idorsia-Aktie bei 1,38 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Idorsia-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 725,689 Idorsia-Aktien. Die gehaltenen Idorsia-Papiere wären am 15.12.2025 2 924,53 CHF wert, da der Schlussstand 4,03 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 192,45 Prozent angezogen.

Alle Idorsia-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,02 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Bildquelle: Idorsia Pharmaceuticals Ltd

