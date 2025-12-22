Implenia Aktie
WKN DE: A0JEGJ / ISIN: CH0023868554
|Langfristige Anlage
|
22.12.2025 10:04:06
SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Implenia von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das Implenia-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Implenia-Papier an diesem Tag 43,13 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Implenia-Aktie investiert, befänden sich nun 231,884 Implenia-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Implenia-Aktie auf 73,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 113,04 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 71,13 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Implenia belief sich zuletzt auf 1,36 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
