SPI-Titel IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust hätte ein IVF HARTMANN-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in IVF HARTMANN-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem IVF HARTMANN-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 150,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das IVF HARTMANN-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,667 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.04.2024 gerechnet (143,00 CHF), wäre die Investition nun 95,33 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 4,67 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von IVF HARTMANN belief sich zuletzt auf 340,26 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at