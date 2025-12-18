SPI-Wert Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Jungfraubahn-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Jungfraubahn-Investment gewesen.

Das Jungfraubahn-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Jungfraubahn-Aktie an diesem Tag 137,60 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Jungfraubahn-Papier investiert hätte, befänden sich nun 72,674 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 20 021,80 CHF, da sich der Wert einer Jungfraubahn-Aktie am 17.12.2025 auf 275,50 CHF belief. Damit wäre die Investition um 100,22 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte Jungfraubahn einen Börsenwert von 1,55 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at