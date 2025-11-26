SPI-Titel Leclanche (Leclanché SA)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Leclanche (Leclanché SA) von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Leclanche (Leclanché SA)-Einstiegs gewesen.

Am 26.11.2020 wurde die Leclanche (Leclanché SA)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Leclanche (Leclanché SA)-Anteile an diesem Tag bei 0,87 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 11 494,253 Leclanche (Leclanché SA)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Leclanche (Leclanché SA)-Papiers auf 0,15 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 666,67 CHF wert. Mit einer Performance von -83,33 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Leclanche (Leclanché SA) belief sich zuletzt auf 165,30 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

