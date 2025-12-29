SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lindt von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Lindt-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Lindt-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Lindt-Papier an diesem Tag bei 89 000,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,011 Lindt-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 310,11 CHF, da sich der Wert einer Lindt-Aktie am 23.12.2025 auf 116 600,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31,01 Prozent vermehrt.

Lindt war somit zuletzt am Markt 26,88 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at