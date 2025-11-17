Lindt Aktie

Lindt für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767

Rentable Lindt-Investition? 17.11.2025 10:03:54

SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lindt von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lindt-Aktie gebracht.

Am 17.11.2015 wurde das Lindt-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Lindt-Papier bei 6 130,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Lindt-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,016 Lindt-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Lindt-Papiers auf 12 480,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 203,59 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 103,59 Prozent angewachsen.

Lindt erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 28,77 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 13 410,00 -1,54% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)

