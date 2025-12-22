SPI-Titel mobilezone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem mobilezone-Investment von vor 10 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die mobilezone-Aktie Anlegern gebracht.

Am 22.12.2015 wurde die mobilezone-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 13,35 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 7,489 mobilezone-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 19.12.2025 auf 12,90 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 96,61 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 3,39 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von mobilezone belief sich jüngst auf 556,75 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at