SPI-Titel Molecular Partners-Aktie: So viel hätte eine Investition in Molecular Partners von vor 5 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Molecular Partners-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Molecular Partners-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 15,36 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Molecular Partners-Aktie investiert, befänden sich nun 6,510 Molecular Partners-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.10.2025 gerechnet (2,75 CHF), wäre das Investment nun 17,90 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 17,90 CHF, was einer negativen Performance von 82,10 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Molecular Partners belief sich zuletzt auf 102,93 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at