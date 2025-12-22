Orior Aktie

Orior für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CXAY / ISIN: CH0111677362

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Orior-Performance 22.12.2025 10:04:06

SPI-Titel Orior-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Orior-Investment von vor 10 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Orior-Aktie Anlegern gebracht.

Am 22.12.2015 wurde das Orior-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Orior-Anteile bei 59,90 CHF. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Orior-Aktie investiert hat, hat nun 166,945 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 19.12.2025 auf 12,88 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 150,25 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 78,50 Prozent.

Alle Orior-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 84,14 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Orior AGmehr Nachrichten

Analysen zu Orior AGmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Orior AG 13,46 2,75% Orior AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren zum Wochenstart seitwärts. Am Montag präsentierten sich die Börsen in Fernost freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen