SPI-Titel Orior-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Orior-Investment von vor 10 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Orior-Aktie Anlegern gebracht.

Am 22.12.2015 wurde das Orior-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Orior-Anteile bei 59,90 CHF. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Orior-Aktie investiert hat, hat nun 166,945 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 19.12.2025 auf 12,88 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 150,25 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 78,50 Prozent.

Alle Orior-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 84,14 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at