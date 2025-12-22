Orior Aktie
WKN DE: A1CXAY / ISIN: CH0111677362
|Orior-Performance
|
22.12.2025 10:04:06
SPI-Titel Orior-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Orior-Investment von vor 10 Jahren verloren
Am 22.12.2015 wurde das Orior-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Orior-Anteile bei 59,90 CHF. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Orior-Aktie investiert hat, hat nun 166,945 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 19.12.2025 auf 12,88 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 150,25 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 78,50 Prozent.
Alle Orior-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 84,14 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Orior AG
|13,46
|2,75%