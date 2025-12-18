SPI-Titel Peach Property Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Peach Property Group von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Peach Property Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Peach Property Group-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Peach Property Group-Anteile bei 7,77 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Peach Property Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 128,691 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.12.2025 787,59 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 6,12 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 21,24 Prozent.

Peach Property Group war somit zuletzt am Markt 333,03 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at