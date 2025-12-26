SPI-Wert Perrot Duval SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Perrot Duval SA von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in Perrot Duval SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde die Perrot Duval SA-Aktie feiertags-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 60,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Perrot Duval SA-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,667 Perrot Duval SA-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 23.12.2025 83,33 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 50,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 16,67 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte Perrot Duval SA einen Börsenwert von 6,73 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at