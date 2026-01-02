PolyPeptide Aktie

PolyPeptide für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CNHV / ISIN: CH1110760852

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler PolyPeptide-Einstieg? 02.01.2026 10:03:35

SPI-Titel PolyPeptide-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PolyPeptide von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in PolyPeptide eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 30.12.2024 wurde das PolyPeptide-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die PolyPeptide-Aktie an diesem Tag 28,40 CHF wert. Bei einem PolyPeptide-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,521 PolyPeptide-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 30.12.2025 auf 26,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 91,90 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 8,10 Prozent.

Am Markt war PolyPeptide jüngst 861,08 Mio. CHF wert. Am 29.04.2021 fand der erste Handelstag der PolyPeptide-Aktie an der Börse SWX statt. Ein PolyPeptide-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 72,50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PolyPeptidemehr Nachrichten