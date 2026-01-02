PolyPeptide Aktie
WKN DE: A3CNHV / ISIN: CH1110760852
|Profitabler PolyPeptide-Einstieg?
|
02.01.2026 10:03:35
SPI-Titel PolyPeptide-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PolyPeptide von vor einem Jahr angefallen
Am 30.12.2024 wurde das PolyPeptide-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die PolyPeptide-Aktie an diesem Tag 28,40 CHF wert. Bei einem PolyPeptide-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,521 PolyPeptide-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 30.12.2025 auf 26,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 91,90 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 8,10 Prozent.
Am Markt war PolyPeptide jüngst 861,08 Mio. CHF wert. Am 29.04.2021 fand der erste Handelstag der PolyPeptide-Aktie an der Börse SWX statt. Ein PolyPeptide-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 72,50 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PolyPeptidemehr Nachrichten
|
10:03
|SPI-Titel PolyPeptide-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PolyPeptide von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
12.12.25
|SPI-Titel PolyPeptide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PolyPeptide-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
12.12.25
|PolyPeptide and Lupin Manufacturing Solutions Form Strategic Alliance to Meet Growing Demand for Peptide Supply in Metabolic Therapies (EQS Group)
|
05.12.25
|SPI-Titel PolyPeptide-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PolyPeptide von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
01.12.25
|Minuszeichen in Zürich: SPI sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
20.11.25
|Gewinne in Zürich: Börsianer lassen SPI nachmittags steigen (finanzen.at)
|
19.11.25
|Börse Zürich: SPI schlussendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
19.11.25
|SPI aktuell: SPI am Nachmittag freundlich (finanzen.at)