SPI-Titel SF Urban Properties-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SF Urban Properties-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen SF Urban Properties-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem SF Urban Properties-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 77,06 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die SF Urban Properties-Aktie investierten, hätten nun 12,977 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des SF Urban Properties-Papiers auf 100,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 304,18 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 30,42 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete SF Urban Properties eine Marktkapitalisierung von 335,34 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at