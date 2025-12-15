SGS Aktie

SGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D68K / ISIN: CH1256740924

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SGS SA-Anlage 15.12.2025 10:04:02

SPI-Titel SGS SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine SGS SA-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in SGS SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 15.12.2024 wurde das SGS SA-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das SGS SA-Papier bei 90,54 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,104 SGS SA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 12.12.2025 96,42 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 87,30 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 3,58 Prozent eingebüßt.

SGS SA war somit zuletzt am Markt 16,91 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SGS SAmehr Nachrichten