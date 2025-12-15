SGS Aktie
WKN DE: A3D68K / ISIN: CH1256740924
|SGS SA-Anlage
|
15.12.2025 10:04:02
SPI-Titel SGS SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine SGS SA-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 15.12.2024 wurde das SGS SA-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das SGS SA-Papier bei 90,54 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,104 SGS SA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 12.12.2025 96,42 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 87,30 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 3,58 Prozent eingebüßt.
SGS SA war somit zuletzt am Markt 16,91 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
