SGS Aktie

SGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D68K / ISIN: CH1256740924

Hochrechnung 08.12.2025 10:04:39

SPI-Titel SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SGS SA von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen SGS SA-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der SGS SA-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren SGS SA-Anteile an diesem Tag 76,80 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 130,208 SGS SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 90,58 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 794,27 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 17,94 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von SGS SA belief sich zuletzt auf 17,54 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

