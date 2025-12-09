Börse Zürich: SLI fällt zum Ende des Dienstagshandels

Der SLI ging im Minus aus dem Handelstag.

Zum Handelsende tendierte der SLI im SIX-Handel 0,41 Prozent leichter bei 2 093,62 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,134 Prozent auf 2 099,42 Punkte an der Kurstafel, nach 2 102,24 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 2 103,10 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 091,12 Punkten.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 2 005,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.09.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 018,93 Punkten. Der SLI stand noch vor einem Jahr, am 09.12.2024, bei 1 945,73 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 8,95 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SLI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Julius Bär (+ 1,78 Prozent auf 59,44 CHF), Zurich Insurance (+ 1,46 Prozent auf 584,40 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,12 Prozent auf 167,25 CHF), Adecco SA (+ 1,03 Prozent auf 21,58 CHF) und Swiss Life (+ 0,52 Prozent auf 881,00 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil SGS SA (-3,19 Prozent auf 86,80 CHF), Swiss Re (-1,69 Prozent auf 128,30 CHF), Lonza (-1,28 Prozent auf 541,60 CHF), Holcim (-1,15 Prozent auf 75,46 CHF) und Richemont (-1,10 Prozent auf 170,05 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 4 615 740 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 263,827 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Mit 5,19 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

