Swiss Life Aktie
WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781
|Index-Bewegung
|
09.12.2025 17:59:03
Börse Zürich: SLI fällt zum Ende des Dienstagshandels
Zum Handelsende tendierte der SLI im SIX-Handel 0,41 Prozent leichter bei 2 093,62 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,134 Prozent auf 2 099,42 Punkte an der Kurstafel, nach 2 102,24 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der SLI bei 2 103,10 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 091,12 Punkten.
So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 2 005,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.09.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 018,93 Punkten. Der SLI stand noch vor einem Jahr, am 09.12.2024, bei 1 945,73 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 8,95 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
SLI-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Julius Bär (+ 1,78 Prozent auf 59,44 CHF), Zurich Insurance (+ 1,46 Prozent auf 584,40 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,12 Prozent auf 167,25 CHF), Adecco SA (+ 1,03 Prozent auf 21,58 CHF) und Swiss Life (+ 0,52 Prozent auf 881,00 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil SGS SA (-3,19 Prozent auf 86,80 CHF), Swiss Re (-1,69 Prozent auf 128,30 CHF), Lonza (-1,28 Prozent auf 541,60 CHF), Holcim (-1,15 Prozent auf 75,46 CHF) und Richemont (-1,10 Prozent auf 170,05 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 4 615 740 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 263,827 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus
Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Mit 5,19 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Swiss Life AG (N)mehr Nachrichten
|
09.12.25
|Börse Zürich: SLI fällt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
09.12.25
|SIX-Handel SMI legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09.12.25
|Dienstagshandel in Zürich: SLI am Dienstagnachmittag in Rot (finanzen.at)
|
09.12.25
|Börse Zürich: So steht der SMI aktuell (finanzen.at)
|
09.12.25
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI am Dienstagmittag im Minus (finanzen.at)
|
09.12.25
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI am Mittag leichter (finanzen.at)
|
09.12.25
|Verluste in Zürich: SMI verliert zum Start (finanzen.at)
|
05.12.25
|SMI-Wert Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Life-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)