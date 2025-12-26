SPI-Titel Swatch (N)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swatch (N) von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Swatch (N) eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Swatch (N)-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 46,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2,174 Swatch (N)-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 74,91 CHF, da sich der Wert eines Swatch (N)-Anteils am 23.12.2025 auf 34,46 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 25,09 Prozent verringert.

Swatch (N) war somit zuletzt am Markt 1,79 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at