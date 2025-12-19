Swatch Aktie

Swatch für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871110 / ISIN: CH0012255144

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Swatch (N)-Investition? 19.12.2025 10:03:56

SPI-Wert Swatch (N)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Swatch (N) von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Swatch (N)-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Swatch (N)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Swatch (N)-Papier an diesem Tag 46,74 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 213,950 Swatch (N)-Papiere. Die gehaltenen Swatch (N)-Anteile wären am 18.12.2025 7 364,14 CHF wert, da der Schlussstand 34,42 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 26,36 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Swatch (N) belief sich jüngst auf 1,78 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Swatch (N)mehr Nachrichten