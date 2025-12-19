SPI-Wert Swatch (N)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Swatch (N) von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Swatch (N)-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Swatch (N)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Swatch (N)-Papier an diesem Tag 46,74 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 213,950 Swatch (N)-Papiere. Die gehaltenen Swatch (N)-Anteile wären am 18.12.2025 7 364,14 CHF wert, da der Schlussstand 34,42 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 26,36 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Swatch (N) belief sich jüngst auf 1,78 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at