Lohnende Züblin (Zueblin Immobilien-Investition? 23.12.2025 10:03:42

SPI-Titel Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Züblin (Zueblin Immobilien-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 26,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Züblin (Zueblin Immobilien-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 38,462 Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie auf 46,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 800,00 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 80,00 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Züblin (Zueblin Immobilien zuletzt 155,60 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

