SPI-Titel Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: Wäre eine Züblin (Zueblin Immobilien-Investition von vor einem Jahr lukrativ gewesen?

So viel hätten Anleger mit einem frühen Züblin (Zueblin Immobilien-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Züblin (Zueblin Immobilien-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 26,20 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 381,679 Züblin (Zueblin Immobilien-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 923,66 CHF, da sich der Wert einer Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie am 11.03.2024 auf 26,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -0,76 Prozent.

Am Markt war Züblin (Zueblin Immobilien jüngst 84,80 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

