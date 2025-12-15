SPI-Wert Adecco SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adecco SA von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Adecco SA-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Adecco SA-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Adecco SA-Aktie bei 65,97 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Adecco SA-Aktie investiert hat, hat nun 1,516 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 33,56 CHF, da sich der Wert einer Adecco SA-Aktie am 12.12.2025 auf 22,14 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 66,44 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Adecco SA belief sich zuletzt auf 3,71 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at