Adecco Aktie
WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605
|Adecco SA-Anlage unter der Lupe
|
15.12.2025 10:04:02
SPI-Wert Adecco SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adecco SA von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Adecco SA-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Adecco SA-Aktie bei 65,97 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Adecco SA-Aktie investiert hat, hat nun 1,516 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 33,56 CHF, da sich der Wert einer Adecco SA-Aktie am 12.12.2025 auf 22,14 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 66,44 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von Adecco SA belief sich zuletzt auf 3,71 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Adecco
Nachrichten zu Adecco SAmehr Nachrichten
|
09:29
|Pluszeichen in Zürich: SLI zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.at)
|
12.12.25
|Handel in Zürich: SLI beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
12.12.25
|Handel in Zürich: SLI notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
12.12.25
|Gute Stimmung in Zürich: SLI am Freitagmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
11.12.25
|SIX-Handel SLI schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
11.12.25
|Schwacher Handel: So performt der SLI am Nachmittag (finanzen.at)
|
11.12.25
|Minuszeichen in Zürich: So steht der SLI am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
11.12.25
|SLI-Handel aktuell: SLI verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Adecco SAmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Adecco SA
|23,42
|1,65%