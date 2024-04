SPI-Wert Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Banque Cantonale de Geneve-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Banque Cantonale de Geneve-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 198,50 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Banque Cantonale de Geneve-Aktie investiert, befänden sich nun 5,038 Banque Cantonale de Geneve-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 11.04.2024 1 551,64 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 308,00 CHF belief. Mit einer Performance von +55,16 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Banque Cantonale de Geneve-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,21 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at