SPI-Wert BB Biotech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BB Biotech von vor 5 Jahren eingebracht

Das BB Biotech-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 61,60 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,623 BB Biotech-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.04.2025 auf 26,55 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 43,10 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 56,90 Prozent verringert.

Alle BB Biotech-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,45 Mrd. CHF. Am 11.12.1997 wurden BB Biotech-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der Erstkurs der BB Biotech-Aktie lag beim Börsengang bei 27,87 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at