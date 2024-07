SPI-Wert Burckhardt Compression-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Burckhardt Compression von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurden Burckhardt Compression-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 378,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Burckhardt Compression-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,646 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 563,49 CHF, da sich der Wert einer Burckhardt Compression-Aktie am 09.07.2024 auf 591,00 CHF belief. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 563,49 CHF entspricht einer Performance von +56,35 Prozent.

Jüngst verzeichnete Burckhardt Compression eine Marktkapitalisierung von 2,05 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at