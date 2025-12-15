Calida Aktie
WKN DE: A1JJES / ISIN: CH0126639464
|Langfristige Anlage
|
15.12.2025 10:04:02
SPI-Wert Calida-Aktie: So viel Verlust hätte ein Calida-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Calida-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Calida-Papier letztlich bei 22,40 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Calida-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,464 Calida-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 53,57 CHF, da sich der Wert eines Calida-Papiers am 12.12.2025 auf 12,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 46,43 Prozent.
Alle Calida-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 83,94 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
