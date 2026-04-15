Comet Aktie
WKN DE: A2DNSP / ISIN: CH0360826991
|Comet-Top-Dividende
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15.04.2026 10:02:29
SPI-Wert Comet-Aktie: Comet-Dividende gesunken
Bei der Hauptversammlung von SPI-Papier Comet am 14.04.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 0,50 CHF beschlossen. So fiel die Comet-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 66,67 Prozent. Die Gesamtausschüttung von Comet beläuft sich auf 11,65 Mio. CHF. Damit wurde die Comet-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 49,94 Prozent erhöht.
Comet- Ausschüttungsrendite im Blick
Der Comet-Anteilsschein verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem SIX SX-Handel bei 302,80 CHF in den Feierabend. Am heutigen Mittwoch, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf die Comet-Aktie. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Comet-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Anleger vorgenommen. Für das Jahr 2025 verzeichnet das Comet-Papier eine Dividendenrendite von 0,22 Prozent. Somit schwächte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr ab. Damals betrug sie noch 0,60 Prozent.
Tatsächliche Rendite im Verhältnis zum Comet-Aktienkurs
Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Comet-Kurs via SIX SX 23,84 Prozent an Wert gewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 25,53 Prozent mehr zugenommen als der Comet-Kurs.
Dividendenausblick von Dividenden-Titel Comet
Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 1,56 CHF. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 0,52 Prozent ansteigen.
Comet-Eckdaten
Die Marktkapitalisierung des SPI-Unternehmens Comet steht aktuell bei 2,192 Mrd. CHF. Das KGV von Comet beläuft sich aktuell auf 143,15. Der Umsatz von Comet betrug in 2025 457,040 Mio. CHF. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 1,57 CHF.
Redaktion finanzen.at
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