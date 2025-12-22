Comet Aktie
WKN DE: A2DNSP / ISIN: CH0360826991
|Frühe Investition
|
22.12.2025 10:04:06
SPI-Wert Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Comet-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Comet-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 197,20 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 50,710 Comet-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Comet-Papiers auf 219,60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 135,90 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,36 Prozent vermehrt.
Comet war somit zuletzt am Markt 1,71 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Comet Holding AGmehr Nachrichten
|
10:04
|SPI-Wert Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Comet-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
18.12.25
|SPI-Handel aktuell: SPI schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
18.12.25
|Börse Zürich: SPI am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
18.12.25
|Pluszeichen in Zürich: SPI präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
15.12.25
|SPI-Wert Comet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Comet-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
08.12.25
|SPI-Papier Comet-Aktie: So viel hätte eine Investition in Comet von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.12.25
|Verluste in Zürich: SPI verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
01.12.25
|Börse Zürich in Grün: SPI letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)