SPI-Wert Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Comet-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Comet-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 197,20 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 50,710 Comet-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Comet-Papiers auf 219,60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 135,90 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,36 Prozent vermehrt.

Comet war somit zuletzt am Markt 1,71 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at