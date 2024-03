SPI-Wert Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comet von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Comet eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Comet-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 216,50 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,462 Comet-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 147,53 CHF, da sich der Wert eines Comet-Papiers am 08.03.2024 auf 319,40 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 47,53 Prozent.

Comet erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,48 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at