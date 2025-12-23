CPH Group Aktie
WKN: 913709 / ISIN: CH0001624714
|Performance unter der Lupe
|
23.12.2025 10:03:42
SPI-Wert CPH Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CPH Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden CPH Group-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der CPH Group-Anteile betrug an diesem Tag 22,56 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das CPH Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 44,324 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 22.12.2025 auf 66,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 951,97 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 195,20 Prozent vermehrt.
CPH Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 393,80 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
