Langfristige Anlage 09.12.2025 10:03:51

SPI-Wert CPH Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CPH Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in CPH Group-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurden CPH Group-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der CPH Group-Aktie betrug an diesem Tag 55,18 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 181,209 CPH Group-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 69,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 648,38 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 26,48 Prozent.

Alle CPH Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 424,18 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

