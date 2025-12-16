CPH Group Aktie
WKN: 913709 / ISIN: CH0001624714
|Frühe Investition
|
16.12.2025 10:03:58
SPI-Titel CPH Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CPH Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Die CPH Group-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 50,86 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die CPH Group-Aktie investiert, befänden sich nun 1,966 CPH Group-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 65,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 128,98 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 28,98 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von CPH Group belief sich zuletzt auf 397,95 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CPH Groupmehr Nachrichten
|
10:03
|SPI-Titel CPH Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CPH Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
11.12.25
|SPI-Handel aktuell: SPI präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
09.12.25
|SPI-Wert CPH Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CPH Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
08.12.25
|Börse Zürich: SPI präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
05.12.25
|SIX-Handel SPI gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
02.12.25