SPI-Titel CPH Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CPH Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in CPH Group gewesen.

Die CPH Group-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 50,86 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die CPH Group-Aktie investiert, befänden sich nun 1,966 CPH Group-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 65,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 128,98 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 28,98 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von CPH Group belief sich zuletzt auf 397,95 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at