Feintool International Aktie
WKN: 905428 / ISIN: CH0009320091
|Feintool International-Investment im Blick
|
26.11.2025 10:03:57
SPI-Wert Feintool International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Feintool International von vor 3 Jahren gekostet
Am 26.11.2022 wurde das Feintool International-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Feintool International-Anteile 20,85 CHF wert. Bei einem Feintool International-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 47,962 Feintool International-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Feintool International-Papiers auf 9,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 460,43 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 53,96 Prozent vermindert.
Der Marktwert von Feintool International betrug jüngst 136,98 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
