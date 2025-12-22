Hypothekarbank Lenzburg Aktie
SPI-Wert Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hypothekarbank Lenzburg-Investment von vor 10 Jahren verloren
Die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 4 062,24 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,462 Hypothekarbank Lenzburg-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 797,56 CHF, da sich der Wert einer Hypothekarbank Lenzburg-Aktie am 19.12.2025 auf 3 980,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 2,02 Prozent.
Der Börsenwert von Hypothekarbank Lenzburg belief sich zuletzt auf 285,94 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
