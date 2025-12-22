INTERROLL Aktie

WKN: 907155 / ISIN: CH0006372897

INTERROLL-Investmentbeispiel 22.12.2025 10:04:06

SPI-Wert INTERROLL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in INTERROLL von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren INTERROLL-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

INTERROLL-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das INTERROLL-Papier an diesem Tag 825,00 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das INTERROLL-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,212 INTERROLL-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 600,00 CHF, da sich der Wert eines INTERROLL-Anteils am 19.12.2025 auf 2 145,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 160,00 Prozent vermehrt.

INTERROLL war somit zuletzt am Markt 1,78 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

