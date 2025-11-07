SPI-Wert Julius Bär-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Julius Bär von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in Julius Bär eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Julius Bär-Aktie statt. Der Schlusskurs der Julius Bär-Anteile betrug an diesem Tag 55,86 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Julius Bär-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,790 Julius Bär-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 54,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 97,03 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2,97 Prozent verringert.

Der Marktwert von Julius Bär betrug jüngst 11,12 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at