Julius Bär Aktie
WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968
|Lohnende Julius Bär-Investition?
|
07.11.2025 10:04:27
SPI-Wert Julius Bär-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Julius Bär von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Julius Bär-Aktie statt. Der Schlusskurs der Julius Bär-Anteile betrug an diesem Tag 55,86 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Julius Bär-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,790 Julius Bär-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 54,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 97,03 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2,97 Prozent verringert.
Der Marktwert von Julius Bär betrug jüngst 11,12 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: l i g h t p o e t / Shutterstock.com
Nachrichten zu Julius Bärmehr Nachrichten
|
07.11.25
|Angespannte Stimmung in Zürich: So bewegt sich der SLI am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
07.11.25
|Börse Zürich in Rot: SLI fällt am Mittag (finanzen.at)
|
07.11.25
|Gute Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
31.10.25
|SPI-Titel Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Julius Bär von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
30.10.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI gibt am Donnerstagmittag nach (finanzen.at)
|
30.10.25
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
28.10.25
|SIX-Handel SLI zum Start leichter (finanzen.at)
|
28.10.25
|Julius Baer to set up new branch in Portugal (EQS Group)
Analysen zu Julius Bärmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Julius Bär
|58,06
|0,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.