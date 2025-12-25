Jungfraubahn Aktie

Jungfraubahn für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0CACJ / ISIN: CH0017875789

Rentables Jungfraubahn-Investment? 25.12.2025 10:03:26

SPI-Wert Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Jungfraubahn von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Jungfraubahn-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Jungfraubahn-Anteile feiertags-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 93,20 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,073 Jungfraubahn-Papiere. Die gehaltenen Jungfraubahn-Anteile wären am 23.12.2025 299,89 CHF wert, da der Schlussstand 279,50 CHF betrug. Das entspricht einer Zunahme von 199,89 Prozent.

Jüngst verzeichnete Jungfraubahn eine Marktkapitalisierung von 1,59 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

