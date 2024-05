SPI-Wert Komax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Komax-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Komax-Aktie Investoren gebracht.

Am 03.05.2021 wurde das Komax-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Komax-Papiers betrug an diesem Tag 220,40 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Komax-Aktie investiert hat, hat nun 4,537 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 159,40 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 723,23 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 27,68 Prozent gleich.

Komax wurde am Markt mit 812,25 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at