SPI-Wert Kudelski-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kudelski von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in Kudelski-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Kudelski-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Kudelski-Aktie 3,34 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Kudelski-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2 998,501 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Kudelski-Papiers auf 1,19 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 553,22 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 64,47 Prozent.

Der Börsenwert von Kudelski belief sich jüngst auf 66,54 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at