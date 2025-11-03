Lindt Aktie
WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767
|Langfristige Investition
|
03.11.2025 10:04:18
SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lindt-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das Lindt-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 9 440,00 CHF. Bei einem Lindt-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,106 Lindt-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 310,38 CHF, da sich der Wert einer Lindt-Aktie am 31.10.2025 auf 12 370,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 31,04 Prozent vermehrt.
Alle Lindt-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 28,46 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
