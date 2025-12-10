SPI-Wert MCH-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in MCH von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in MCH-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der MCH-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 52,03 CHF. Wer vor 10 Jahren 1 000 CHF in die MCH-Aktie investiert hat, hat nun 19,218 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der MCH-Aktie auf 3,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 57,66 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 57,66 CHF, was einer negativen Performance von 94,23 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von MCH belief sich zuletzt auf 93,63 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at