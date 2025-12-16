SPI-Wert METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in METALL ZUG von vor 3 Jahren eingebracht

METALL ZUG Aktie
Heute vor 3 Jahren wurden METALL ZUG-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 1 950,00 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 5,128 METALL ZUG-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 153,85 CHF, da sich der Wert einer METALL ZUG-Aktie am 15.12.2025 auf 810,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -58,46 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von METALL ZUG belief sich zuletzt auf 365,36 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
