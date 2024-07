SPI-Wert Orior-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Orior von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Orior-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 86,20 CHF. Bei einem Orior-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,601 Orior-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 19.07.2024 638,05 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 55,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 36,19 Prozent verringert.

Orior wurde jüngst mit einem Börsenwert von 359,75 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at