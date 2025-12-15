SPI-Wert Orior-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Orior von vor 5 Jahren angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Orior-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Orior-Aktie statt. Der Schlusskurs des Orior-Papiers betrug an diesem Tag 74,30 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Orior-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13,459 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 11,08 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 149,13 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 85,09 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von Orior betrug jüngst 72,45 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

