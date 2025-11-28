Relief Therapeutics Aktie
WKN DE: A3EFB5 / ISIN: CH1251125998
|Lukratives Relief Therapeutics-Investment?
|
28.11.2025 10:03:43
SPI-Wert Relief Therapeutics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Relief Therapeutics von vor einem Jahr angefallen
Vor 1 Jahr wurden Relief Therapeutics-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 4,94 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Relief Therapeutics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 202,429 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 576,92 CHF, da sich der Wert eines Relief Therapeutics-Papiers am 27.11.2025 auf 2,85 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 42,31 Prozent.
Alle Relief Therapeutics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 35,90 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
